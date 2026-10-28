Ausblick: Hyundai Motor präsentiert Quartalsergebnisse

Hyundai Motor veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8192,87 KRW gegenüber 8683,00 KRW im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Hyundai Motor nach den Prognosen von 22 Analysten im Schnitt 45.981,42 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.721,45 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 30 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 39603,02 KRW je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 36088,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 189.681,07 Milliarden KRW, gegenüber 186.254,47 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch