|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hyundai Motor präsentiert Quartalsergebnisse
Hyundai Motor veröffentlicht am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8192,87 KRW gegenüber 8683,00 KRW im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Hyundai Motor nach den Prognosen von 22 Analysten im Schnitt 45.981,42 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 46.721,45 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 30 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 39603,02 KRW je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 36088,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich auf 189.681,07 Milliarden KRW, gegenüber 186.254,47 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hyundai Motor Co Ltd
|
07:01
|Ausblick: Hyundai Motor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.07.26
|Hyundai-Aktie im Plus: Deutlicher Gewinnrückgang - China-Geschäft schwach (AWP)
|
22.07.26
|Ausblick: Hyundai Motor gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Hyundai Motor Co Ltd
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.