Ausblick: Hyster-Yale Materials Handling A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hyster-Yale Materials Handling A veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,590 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Hyster-Yale Materials Handling A mit einem Umsatz von insgesamt 926,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 979,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,38 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,825 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,400 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,49 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,77 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net