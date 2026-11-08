Ausblick: Hyperfine verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hyperfine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,083 USD. Das entspräche einem Gewinn von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,140 USD erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 69,77 Prozent auf 5,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,343 USD aus. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 20,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 13,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net