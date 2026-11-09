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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: HYLIION öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
HYLIION gibt am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,077 USD. Das entspräche einem Gewinn von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,080 USD erwirtschaftet wurden.
HYLIION soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 450,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,307 USD im Vergleich zu -0,330 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 14,3 Millionen USD, gegenüber 3,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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