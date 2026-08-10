HYLIION Aktie 57429242 / US4491091074
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: HYLIION legt Quartalsergebnis vor
HYLIION veröffentlicht am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,076 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HYLIION noch -0,080 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 58,94 Prozent auf 2,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte HYLIION noch 1,5 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,307 USD aus. Im Vorjahr waren -0,330 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 11,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 3,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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