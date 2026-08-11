Hydro One Aktie 29777300 / CA4488112083
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hydro One stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hydro One wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hydro One im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,575 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,540 CAD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,25 Milliarden CAD gegenüber 2,07 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,30 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,23 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,37 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,04 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hydro One Ltd
|
07:01
|Ausblick: Hydro One stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: Hydro One mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Hydro One veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Hydro One informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Hydro One zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Hydro One Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.