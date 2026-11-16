Ausblick: HUYA A präsentiert Quartalsergebnisse

HUYA A wird am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,175 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HUYA A 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,80 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 235,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,564 CNY im Vergleich zu -0,070 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 7,13 Milliarden CNY, gegenüber 904,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net