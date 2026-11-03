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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Hut 8 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hut 8 wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hut 8 im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,722 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten eine Verringerung von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 75,8 Millionen USD gegenüber 83,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,597 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 294,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 235,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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