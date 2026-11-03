Ausblick: Hut 8 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hut 8 wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hut 8 im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,722 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,430 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 21 Analysten eine Verringerung von 9,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 75,8 Millionen USD gegenüber 83,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,597 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 294,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 235,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net