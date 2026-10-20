Ausblick: Husqvarna AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Husqvarna AB äussert sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,322 SEK gegenüber -0,020 SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,11 Milliarden SEK – ein Minus von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Husqvarna AB 9,20 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,02 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,09 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 45,12 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 46,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch