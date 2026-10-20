Husqvarna A b Aktie 2522755 / SE0001662230
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Husqvarna A B legt Quartalsergebnis vor
Husqvarna A B lädt am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,322 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,020 SEK je Aktie erzielt worden.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,11 Milliarden SEK gegenüber 9,20 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,03 Prozent.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,02 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,09 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 45,12 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 46,61 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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02.07.26
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