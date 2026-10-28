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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Huntington Ingalls Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Huntington Ingalls Industries wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
11 Analysten schätzen, dass Huntington Ingalls Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,36 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,68 USD je Aktie erwirtschaftet.
11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,38 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,39 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,41 Milliarden USD, gegenüber 12,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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