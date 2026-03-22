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Hunt Companies Finance Trust Aktie 59021039 / US55025L1089

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22.03.2026 07:01:06

Ausblick: Hunt Companies Finance Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hunt Companies Finance Trust
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Hunt Companies Finance Trust gibt am 23.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,060 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hunt Companies Finance Trust 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 81,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 26,4 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,0 Millionen USD aus.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,260 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 24,7 Millionen USD, gegenüber 122,3 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.ch