Humacyte Aktie 113428209 / US44486Q1031
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Humacyte stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Humacyte veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,098 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 273,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,1 Millionen USD gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,340 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,260 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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