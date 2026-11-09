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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Humacyte präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Humacyte wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,097 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Humacyte einen Umsatz von 0,8 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,414 USD, gegenüber -0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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