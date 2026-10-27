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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hulic gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hulic wird am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 27,00 JPY gegenüber 20,73 JPY im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 160,54 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 29,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 124,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 164,17 JPY aus. Im Vorjahr waren 150,50 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 895,66 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 727,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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