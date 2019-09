Ausblick: Hudsons Bay Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hudsons Bay Company wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.09.2019 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2019 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,850 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 2,13 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,16 Milliarden CAD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,815 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,000 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,23 Milliarden CAD, gegenüber 9,38 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch