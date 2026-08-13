Hudson Global Aktie 48425513 / US4437872058
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hudson Global öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hudson Global wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,073 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Hudson Global nach den Prognosen von 3 Analysten 56,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 60,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,460 USD je Aktie, gegenüber -1,850 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 232,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 172,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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