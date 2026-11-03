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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: HubSpot präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HubSpot wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 32 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,27 USD. Dies würde einem Zuwachs von 954,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HubSpot 0,310 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll HubSpot 29 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 925,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HubSpot 809,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 34 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,30 USD, gegenüber 0,860 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 3,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu HubSpot Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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