Ausblick: Hubbell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hubbell äussert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,75 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,77 USD erwirtschaftet wurden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,94 Prozent auf 1,85 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 20,51 USD je Aktie, gegenüber 16,54 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 6,87 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch