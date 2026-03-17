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17.03.2026 07:01:06

Ausblick: Huazhu Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huazhu Group
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Huazhu Group lädt am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,370 HKD aus. Im letzten Jahr hatte Huazhu Group einen Gewinn von 0,020 HKD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,07 Prozent auf 7,17 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,51 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 HKD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,04 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 27,97 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 25,90 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.ch

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?

Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.

Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar

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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 13’679.77 13.81 SHRB5U
Short 14’190.26 8.92 S7LBMU
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Long 12’343.70 19.60 S9VBDU
Long 12’079.41 13.96 SXMBOU
Long 11’550.50 8.92 SKCBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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