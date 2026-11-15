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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Huazhu Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Huazhu Group lässt sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Huazhu Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,648 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Huazhu Group 0,500 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 12,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,57 Milliarden HKD gegenüber 7,61 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,10 HKD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,74 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,79 Milliarden HKD umgesetzt werden sollen, gegenüber 27,45 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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