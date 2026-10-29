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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Huaxin Cement präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Huaxin Cement wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,691 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Huaxin Cement 0,480 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Huaxin Cement soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,08 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,82 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 HKD, gegenüber 1,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 47,31 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,08 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Huaxin Cement Co Ltd Registered Shs -H-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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