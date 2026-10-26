Ausblick: Huaqin Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Huaqin Technology A veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,886 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,860 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 32,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 59,65 Milliarden CNY gegenüber 44,94 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,78 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,87 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 211,09 Milliarden CNY, gegenüber 171,20 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch