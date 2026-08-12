Ausblick: Hua Hong Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hua Hong Semiconductor lädt am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Hua Hong Semiconductor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,024 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 HKD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 697,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 4,43 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 16 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,111 USD je Aktie, gegenüber 0,240 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,05 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 18,71 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch