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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Hua Hong Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hua Hong Semiconductor wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,042 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 HKD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 780,2 Millionen USD für Hua Hong Semiconductor, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,99 Milliarden HKD erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,111 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,240 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 3,05 Milliarden USD, gegenüber 18,71 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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