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HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

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Ausblick auf Zahlen 04.05.2026 23:11:00

Ausblick: HSBC informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Bei HSBC stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

HSBC Holdings
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HSBC lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HSBC die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,424 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 0,310 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 18,60 Milliarden USD für HSBC, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 28,04 Milliarden GBP erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,920 GBP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 73,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 105,01 Milliarden GBP waren.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

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