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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: HOYA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
HOYA wird sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 202,89 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 161,95 JPY je Aktie erzielt worden.
HOYA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,53 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 234,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 834,11 JPY im Vergleich zu 743,93 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 1.050,12 Milliarden JPY, gegenüber 947,75 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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