Ausblick: Houlihan Lokey A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Houlihan Lokey A präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Houlihan Lokey A ebenfalls ein EPS von 1,63 USD je Aktie vermeldet.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 625,9 Millionen USD gegenüber 659,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,09 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,96 USD, gegenüber 6,22 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 2,62 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,62 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch