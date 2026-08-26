Ausblick: Hormel Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hormel Foods wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten schätzen, dass Hormel Foods für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,354 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,03 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Hormel Foods einen Umsatz von 3,03 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD, gegenüber 0,870 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 12,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,11 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch