Ausblick: Horizon Technology Finance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Horizon Technology Finance wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass Horizon Technology Finance für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,680 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 562,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 25,1 Millionen USD gegenüber 3,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,675 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,060 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 100,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 40,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net