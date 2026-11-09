Ausblick: Horizon Quantum Computing Pte zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Horizon Quantum Computing Pte lässt sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Horizon Quantum Computing Pte die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,110 USD. Dies würde einen Gewinn von 54,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Horizon Quantum Computing Pte -0,240 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Horizon Quantum Computing Pte mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,820 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net