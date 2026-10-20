Ausblick: Horizon Bancorp (Ind verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Horizon Bancorp (Ind wird am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,536 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -4,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Horizon Bancorp (Ind nach den Prognosen von 4 Analysten 78,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 139,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren -195,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,13 USD im Vergleich zu -3,240 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 307,9 Millionen USD, gegenüber 106,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch