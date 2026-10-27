Ausblick: Hope Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hope Bancorp präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,290 USD je Aktie gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 41,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 259,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 151,3 Millionen USD aus.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,10 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 621,3 Millionen USD, gegenüber 967,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch