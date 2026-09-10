Hooker Furniture Aktie 940506 / US4390381006
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10.09.2026 07:01:06
Ausblick: Hooker Furniture zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hooker Furniture äussert sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 USD gegenüber -0,310 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 22,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 63,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 82,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,770 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -2,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 297,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 278,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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