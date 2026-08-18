Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie 3851175 / HK0388045442
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hong Kong Exchanges and Clearing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hong Kong Exchanges and Clearing lädt am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,87 HKD. Im Vorjahresquartal waren 3,51 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,91 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,22 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,60 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,05 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 31,96 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 29,26 Milliarden HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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