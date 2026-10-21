Honeywell Technologies Aktie 157449939 / US4385162056
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Honeywell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Honeywell Technologies stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,17 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,72 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,01 Milliarden USD – ein Minus von 51,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Honeywell Technologies 10,41 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 22 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,31 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,72 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt von insgesamt 20,15 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 37,44 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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