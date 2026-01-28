Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
|
28.01.2026 17:51:00
Ausblick: Honeywell legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Honeywell-Bilanz.
Honeywell präsentiert in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,54 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Honeywell noch 1,96 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,96 Milliarden USD aus - eine Minderung von 1,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Honeywell einen Umsatz von 10,09 Milliarden USD eingefahren.
Der Ausblick von 23 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,07 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,71 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 38,90 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 38,50 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
