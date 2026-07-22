Honeywell International Aktie 157449939 / US4385162056
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bilanzausblick
|
22.07.2026 22:11:00
Ausblick: Honeywell International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Honeywell International.
Honeywell International wird am 23.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,82 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell International 4,90 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 51,52 Prozent auf 5,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell International noch 10,35 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,28 USD, gegenüber 14,72 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 20,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,44 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Der Pharmaauftragsfertiger hat sich an der Börse eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit starken Semesterzahlen könnte Lonza den Rebound am morgigen Mittwoch untermauern..Weiterlesen!
Nachrichten zu Honeywell International Inc Registered Shs Ex-distribution
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Honeywell International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Honeywell International Inc Registered Shs Ex-distribution
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt Fahrt auf: SMI und DAX schlussendlich fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schliessen mit Verlusten
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt waren am Mittwoch Aufschläge zu sehen. An den US-Börsen war keine klare Richtung auszumachen. Die Märkte in Asien zeigten sich zur Wochenmitte mehrheitlich tiefer.