|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.11.2026 07:01:06
Ausblick: HomeMaid (B) präsentiert Quartalsergebnisse
HomeMaid (B) lädt am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,626 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte HomeMaid (B) noch 0,570 SEK je Aktie eingenommen.
HomeMaid (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 175,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 2,02 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,74 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 732,4 Millionen SEK, gegenüber 597,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu HomeMaid AB (B)
|
07:01
|Ausblick: HomeMaid (B) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.11.26
|Erste Schätzungen: HomeMaid (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.08.26
|Ausblick: HomeMaid (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.05.26
|Ausblick: HomeMaid (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu HomeMaid AB (B)
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.