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17.11.2026 07:01:06
Ausblick: HomeMaid (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HomeMaid (B) veröffentlicht am 18.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,626 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte HomeMaid (B) 0,570 SEK je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 156,4 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei HomeMaid (B) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 175,0 Millionen SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,02 SEK, während im vorherigen Jahr noch 1,74 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 732,4 Millionen SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 597,2 Millionen SEK waren.
Redaktion Finanzen.net
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