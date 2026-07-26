Home First Finance Company India Aktie 59522688 / INE481N01025
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Home First Finance Company India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Home First Finance Company India wird am 27.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 14,60 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 11,69 INR erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Home First Finance Company India in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 28,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,26 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 63,82 INR, gegenüber 52,35 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 13,78 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 19,12 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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