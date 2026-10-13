Home Bancshares Aktie 2491104 / US4368932004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 07:01:06
Ausblick: Home Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Home Bancshares wird am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,636 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 294,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 21,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Home Bancshares einen Umsatz von 374,1 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,52 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,41 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Bancshares IncShs
|
07:01
|Ausblick: Home Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.09.26
|Erste Schätzungen: Home Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Ausblick: Home Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: Home Bancshares zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Ausblick: Home Bancshares vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Home Bancshares IncShs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.