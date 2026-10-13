Ausblick: Home Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Home Bancshares wird am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,636 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 294,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 21,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Home Bancshares einen Umsatz von 374,1 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,52 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,41 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,47 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch