Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’344 0.5%  SPI 20’156 0.4%  Dow 52’146 -0.8%  DAX 24’831 -0.3%  Euro 0.9237 -0.2%  EStoxx50 6’231 -0.8%  Gold 4’011 1.0%  Bitcoin 51’741 0.3%  Dollar 0.8077 -0.1%  Öl 88.4 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von SpaceX und Tesla - Kommt der grosse Zusammenschluss?
Ausblick: Ryanair legt Quartalsergebnis vor
Unterschätzte Kennzahl: Darum sollten Anleger bei Wachstumsaktien die Net Retention Rate beachten
Wie Berkshire 2000: Ackmans Tech-Wette auf Aktien von Amazon, Meta & Co.
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...

Home Bancorp Aktie 4635815 / US43689E1073

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.07.2026 07:01:06

Ausblick: Home Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Home Bancorp
69.19 USD -2.81%
Kaufen Verkaufen

Home Bancorp wird am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Home Bancorp nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 38,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 25,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,95 USD aus. Im Vorjahr waren 5,87 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 156,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 208,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!