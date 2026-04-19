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19.04.2026 07:01:06

Ausblick: Home Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Home Bancorp
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Home Bancorp stellt am 20.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,37 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Home Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 37,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,25 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,84 USD, gegenüber 5,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 154,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 208,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch