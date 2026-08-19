Hoegh Autoliners ASA Registered Shs Aktie 114974097 / NO0011082075
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hoegh Autoliners ASA Registered stellt am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,405 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 6,70 NOK je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 370,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,79 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD, während im vorherigen Jahr noch 27,93 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,80 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hoegh Autoliners ASA Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Hoegh Autoliners ASA Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Hoegh Autoliners ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Hoegh Autoliners ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Hoegh Autoliners ASA Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt dürfte wenig bewegt in den Mittwochshandel starten. Der deutsche Leitindex wird derweil etwas schwächer erwartet. An den Börsen in Asien werden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.