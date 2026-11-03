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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: HMH A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HMH A stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,776 USD. Dies würde einem Zuwachs von 109,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem HMH A 0,370 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll HMH A nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 213,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 217,2 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 1,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 795,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 821,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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