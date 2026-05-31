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HIVE Digital Technologies Aktie 128327009 / CA4339211035

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31.05.2026 07:01:06

Ausblick: HIVE Digital Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HIVE Digital Technologies
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HIVE Digital Technologies wird am 01.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,210 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,490 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 80,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 44,7 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,527 USD, gegenüber -0,030 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 306,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 160,4 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’104.97 19.57 SRFB9U
Short 14’380.56 13.85 SQEBJU
Short 14’928.09 8.88 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’542.66 29.05.2026 17:31:09
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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