Ausblick: Hitachi Zosen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hitachi Zosen wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 41,00 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi Zosen -11,140 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 174,73 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 22,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 146,10 JPY, gegenüber 66,20 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 661,00 Milliarden JPY im Vergleich zu 645,22 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net