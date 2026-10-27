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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hitachi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hitachi wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 54,72 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hitachi 61,62 JPY je Aktie eingenommen.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2.922,86 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 15,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.529,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 218,33 JPY im Vergleich zu 176,76 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 11.917,94 Milliarden JPY, gegenüber 10.586,78 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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