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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hitachi Construction Machinery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hitachi Construction Machinery wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 121,25 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 124,43 JPY je Aktie erzielt worden waren.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 347,90 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 369,93 Milliarden JPY aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 429,36 JPY, gegenüber 344,06 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1.488,98 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.405,49 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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